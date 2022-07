Hans hoopt met De Kroeg de oude tijden van het Kruimeltheater te laten herleven in Oldenzaal

Het dubbelconcert dat komende zaterdag in de kroeg aan de Langestraat wordt gegeven, laat zien waar Sombekke naartoe wil: „Een vaste gast die 50 jaar wordt, wilde zijn verjaardag graag vieren met een optreden van twee bands in mijn café: Black Wizzard, dat nummers van Ozzy Osbourne en Black Sabbath speelt, en de Van Halen tributeband Eruption. Jij hebt de techniek in huis, zei hij, kunnen we daar iets mee?” Op de voorwaarde dat het concert ook toegankelijk is voor niet-verjaardagsgasten stemde Sombekke (59) in. Met als gevolg dat hij zijn klanten twee heel goede bands gratis kan aanbieden.