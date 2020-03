Heks'nkaas wint rechtszaak van Duitse na-aper: kopie van Twents succes moet uit de schappen

Oldenzaal­se horeca direct op slot: klanten krijgen het hoofdmenu in draagtas­jes

15 maart OLDENZAAL - Tante Annies is geen afhaalrestaurant. Toch verlieten Marce, Janine, Nomi en Kane Mulder het tapasrestaurant in Oldenzaal met drie plastic draagtasjes met eten. Het gezin had het voorgerecht nog maar net achter de kiezen of ze moesten het pand verlaten. Het was 18.00 uur.