Heldere dag in Oldenzaal

Oldenzaal als ‘knooppunt van wat lelijk en beroerd is’: ook na infoavond nog veel onduide­lijk over ontwikke­lin­gen rond spoor

Dat de situatie rondom het spoor leeft in Oldenzaal, werd woensdagavond nogmaals duidelijk. Zo’n 150 (bezorgde) inwoners kregen in Zalencentrum Rouwhorst de mogelijkheid vragen te stellen aan de gemeente en verschillende medewerkers van ProRail. Toch bleef er veel onduidelijk. We vatten de avond samen in vier onderwerpen.