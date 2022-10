Henk Luiten, een bekend gezicht op de Oldenzaalse markt: ‘Derde generatie, met zelfde passie voor fruit’

Je begon als jongen van 15 al bij een groente- en fruithandel?

„Dat klopt, ik ging als knecht aan de slag bij Leen de Bruine. Die kwam vanuit Zeeland naar Enschede om een handel in groente en fruit te beginnen. Na zeven jaar had ik niet alleen de kneepjes van het vak geleerd, maar ook mijn diploma handelskennis en een vakdiploma op zak. Ik kon zelfstandig aan de slag. Met mijn Volkswagen pick-up startte ik een ventwijk in Oldenzaal en Hengelo. Bovendien kreeg ik een plek op de markten van Enschede, Oldenzaal en Hengelo.”

De rest van het gezin werd ook besmet met het fruitvirus?

„Ik trouwde in 1974 met Marchien en we kregen drie zonen: Rob, Maarten en Frank. Ze hielpen van jongs af aan mee in de zaak. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Geen wonder dat ze één voor één instroomden. Wel hadden ze een andere visie op de handel. Ze kozen voor kwaliteit, terwijl ik altijd gefocust was op het verdienen van centen.”

Met welk resultaat?

„De filosofie van de jongens, dat kwaliteit zich vanzelf (terug)verdient is uitgekomen. We maakten zo’n sterke groei door dat we in 2005 na 32 jaar van ons pakhuisje zijn verhuisd naar de loods op het Euregio Bedrijvenpark in Enschede. Daar groeien we trouwens ook alweer uit ons jasje. We plannen volgend jaar een nieuwe loods, naast de huidige.”

Een familiebedrijf om trots op te zijn dus?

„Zeker weten. In 2007 startte (toen nog) Henk Luiten en Zonen met het leveren van fruit aan zorginstellingen. Later kwamen daar bedrijven en scholen bij. Dat bezorgen op het werk heeft een enorme vlucht genomen. Ik houd me voornamelijk bezig met het klaarmaken en bezorgen van de bestellingen. We groeiden uit tot een gezond familiebedrijf waarin niet alleen onze drie zonen, maar ook hun echtgenotes en onze kleinkinderen meewerken. De derde generatie dus, met dezelfde passie voor fruit.”

Is het jubileum nog gevierd?

„Op donderdag 13 oktober hebben we een gezellig feestje gehouden voor alle medewerkers. Een meer dan terecht feestje.”