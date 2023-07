Hennie (66) voelt zich nog steeds ‘het ventje van 20’ bij het bedrijf Lassche&Keizer in Oldenzaal, ook na 50 jaar

Jarenlang reed hij op de vrachtwagen, later hield hij zich bezig met koeltechniek. Als 16-jarige kwam Kunne na de lts bij het Oldenzaalse bedrijf, al was dat niet meteen ‘zijn droom’. „Ik wilde loodgieter worden, maar daar was in die tijd bijna geen werk in te vinden”, zegt Kunne. „Ik kwam bij Lassche&Keizer terecht en ging er nooit meer weg.”