Henny en Alie Dammers nemen afscheid van Oldenzaalse markt; ‘het is net of het hier familie is’

Het zal even wennen zijn, komende zaterdag bij de fruit- en groentekraam op de markt in Oldenzaal. Groente en fruit worden nog steeds verkocht, maar niet meer door Henny (69) en Alie (68) Dammers. Het ondernemersechtpaar uit Enschede zegt de markt vaarwel. ,,We gaan met pensioen. Enkele jaren geleden waren we al van plan om te stoppen. Vanwege corona zijn we nog maar even doorgegaan. Nu is het echt afgelopen”, zegt Henny Dammers op deze laatste zaterdag in Oldenzaal.