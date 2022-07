Henriëtte woont op landgoed voormalig textielmagnaat in Oldenzaal: ‘Voel me bevoorrecht dat ik mijn vaders trots mag voortzetten’

Hoe mevrouw Oldenzaal in een identi­teits­cri­sis belandde en daarna op de divan van de psychiater

Laat ik beginnen met een bekentenis. Ik ben behoorlijk visueel ingesteld. Soms kan dat knap lastig zijn, maar net zo vaak is het heel vermakelijk. Dus toen de politiek en de ondernemers vorige week - voor de zoveelste kee r- met elkaar in gesprek gingen over de binnenstad (‘wat voor stad willen we nu eigenlijk zijn?’) schoot mij daags erna de klassieke openingszin van menig mop door het hoofd: Komt een man bij de dokter...

25 juni