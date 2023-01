Hernieuwd Spoor 6 in Oldenzaal op feestelijke wijze heropend, ook president-directeur NS is erbij: ‘Iedereen deed wel iets’

Terwijl de trein van Amsterdam naar Berlijn bijna onhoorbaar voorbij glijdt, ziet een vijftigtal gasten hoe Jan en Wouter samen een lint doorknippen. Daarmee is de kroon gezet op een drukke periode, waarin alle medewerkers van leerwerk-bedrijf De Werkwijzer hun steentje hebben bijgedragen aan de verbouw en herinrichting van de voormalige Stationsrestauratie.

Quote

„Op de stalen stellingen na hebben onze mensen echt alles zelf gedaan. Schilderen, boren, frezen, schuren, timmeren of zagen; iedereen deed wel iets”, kijkt projectleider Heiko Lentfert met trots terug. Het resultaat is een fraaie en open inrichting met een mooie mix van retro en moderne elementen, aangekleed met huiselijke accessoires. Kortom, alles is gedaan om een breed publiek op doordeweekse dagen een welkom gevoel te geven.