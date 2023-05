Het allerheiligste is weg, de Mariakerk in Berghuizen is geen kerk meer: ‘Ik heb een traantje weggepinkt’

Ik ben en blijf een kind van Maria

Het was zeker even slikken voor Theo (83) en Diny (78) Olde Keizer, al vanaf dat het koor Triple One het openingslied Ik ben een kind van Maria inzette. „En als slotlied Ik blijf een kind van Maria. Want zo is het. We zijn en blijven kinderen van Maria. Ik moest een traantje wegpinken. En er waren wel meer mensen bij wie het huilen nader stond dan het lachen”, vertelt Diny.