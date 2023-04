Het Oldenzaalse Quick’20 na topper in ban van titel, en dat geldt ook voor de supporters

Het verbijste­ren­de ‘nee’ van de VVD tegen extra geld voor De Höfte in Oldenzaal breekt mijn klompen

Bijna 38 jaar schrijf ik nu over de politiek in Twente en nog steeds weten onze volksvertegenwoordigers mij te verbazen met hun onnavolgbare standpunten in de raadzaal. Afgelopen maandag beleefde ik weer zo’n flabbergasted-momentje. Als enige partij in de raad stemde de VVD tegen een motie, waarin het college werd opgeroepen met een eenmalige bijdrage over de brug te komen voor De Höfte. Vanwege de ‘onduidelijkheid over de financiële onderbouwing'.