Het was me het weekje wel: brutale afvalvervuilers in Dinkelland, geen zetel voor Oldenzaalse Doortje en donkere wolken boven CDA-hoofden

Rosen in Oldenzaal trekt miljoen uit voor eigen personeel dat door oorlog is getroffen

OLDENZAAL - De Rosen Group stort een miljoen euro in een fonds voor personeelsleden die slachtoffer zijn van de oorlog in Oekraïne en neemt voorlopig geen nieuwe opdrachten aan in Rusland. Dat heeft het bedrijf, waarvan het Europese hoofdkantoor in Oldenzaal is gevestigd, laten weten.

5 maart