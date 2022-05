Hilarische bevalling en glibberige duivelin in het ‘Dreeduuster’ van jubilerend Hydra uit Oldenzaal op de Tutenberg in Vasse

Net voordat de toeschouwers het terrein op mogen, melden zich enkele ‘theatermedewerkers’ in de tent waar het wachtende publiek zich verzameld heeft. Het woest ogende gezelschap speurt die foyer af op zoek naar argeloze bezoekers die ze in de kraag kunnen grijpen. Tot grote hilariteit van de overige aanwezigen worden de ongelukkigen resoluut afgevoerd. Afscheid nemen van je partner is dan even niet zo handig. Een bezoekster die met een ‘Nou doei!’ lachend afscheid neemt van haar vriend is zelf ook de pineut als deze bekent dat hij niet alleen naar de Tutenberg is gekomen. Met een onverbiddelijk ‘Metkomm’n!’ wordt ook zij meegenomen.