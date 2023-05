Hitte vormt bedreiging voor wijk Glinde-Hooiland: ‘Schaduwplek binnen 300 meter van elke woning’

Uit in de regio Violiste Isabelle van Keulen - precies van ‘Maestro’ - in een schitteren­de dialoog met Phion

Violiste en Maestro-jurylid Isabelle van Keulen is een hoofdrol toegedicht in het Vioolconcert van Barber, een schitterende dialoog tussen viool en orkest, Phion in dit geval. De leiding is in handen van de nieuwe dirigent Alexei Ogrintchouk die zich in deze concertreeks ook ontfermt over Beethovens ‘Zevende symfonie’ en zijn ballet ‘Die Geschöpfe des Prometheus’.