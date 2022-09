Hockeysters Bully gaan voor handhaving in overgangsklasse: ‘Misschien kunnen we wel meer dan dat’

Grenspoli­tie onder­schept 26 kilo amfetamine; drugskoe­rier kwam vanuit Twentse richting

BAD BENTHEIM - De Duitse politie heeft deze week een grote vangst gedaan. Zondagmiddag werd een drugskoerier bij een snelwegcontrole aan de A1 in zijn kraag gevat met maarliefst 26 kilo amfetamine, die hij verstopt had in zijn auto. De straatwaarde van die drugs is 850.000 euro.

11:46