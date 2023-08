Hoe guerrillastrijder Tanja tijdens haar Carmeltijd pas in 5 VWO in ‘rustiger vaarwater’ kwam

In tegenstelling tot de locatie Potskampstraat beschikt de vestiging van het Twents Carmel College aan de Lyceumstraat niet over een eigen Wall of Fame van bekende oud-leerlingen. Als dat wel het geval was geweest, zouden daar ongetwijfeld de foto’s van oud-minister Henk Kamp, televisiemaker Gert-Jan Dröge en oud-politicus Max van den Berg op terug te vinden zijn. Een naam die niet zo snel op op zo’n prominentenmuur zal belanden, is die van Alexandra Narino. In dit deel van de wereld beter bekend onder haar echte naam, Tanja Nijmeijer (45).