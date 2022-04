Hoe heeft Oldenzaalse familie klap kunnen overleven? ‘Zoon lag op zolder in bed, dat heeft hem gered’

Geld van Oekraïne-ac­tie Oldenzaal­se jongens gestolen: ‘Hoe kom je erbij zoiets te doen?’

OLDENZAAL - De jongens uit groep 6 zamelden met hun zelfgemaakte armbandjes een dikke 110 euro in voor Oekraïne. Maar toen ze even niet opletten in het centrum van Oldenzaal, was hun geldbakje plots verdwenen. Van de dader ontbreekt ieder spoor. „Hoe kom je erbij zoiets te doen?”

