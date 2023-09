Hoe ziet Oldenzaal er uit in 2040?: ‘Mooi initiatief, maar kan ook verzanden in welles-nietes discussie’

STADSVISIE 2040Hoe vinden Oldenzalers dat de stad er in 2040 uit moet zien? Het is misschien makkelijker gezegd dan gedaan om gehoor te geven aan de oproep van de gemeente. Want je kunt iets bedenken, maar hoe realistisch is het? „Er is altijd een kans dat dingen anders uitpakken dan voorgesteld, maar heb er vertrouwen in dat het goedkomt.”