Hogere accijns op sigaretten: meer dan vierduizend inwoners Oldenzaal geraakt

made in hengelo Met vloeiend Duits en pak op maat spelen deze Twentse broers zich wereldwijd in de kijker

Ze leverden al aan het fameuze vijfsterrenhotel Gleneagles in Schotland en aan spa’s in Kazachstan en Israël. De behandelstoelen van het Twentse Bellezi worden inmiddels over de hele wereld gebruikt door masseurs en schoonheidsspecialisten, maar ook door tattoo-artiesten en cosmetisch artsen.