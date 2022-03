Hulp komt van alle kanten na diefstal geldbakje Oekraïne-actie: jongens uit Oldenzaal dolblij

Dweilpas verdwijnt tijdens carnaval in Oldenzaal: ‘De tijd heeft het systeem van de pas achter­haald’

OLDENZAAL - Opvallende veranderingen in het carnavalsfeest dat zondag 10 april in de binnenstad wordt gevierd. Een dweilpas is niet langer nodig om carnaval te kunnen vieren in de cafés aan de Groote Markt of gewoon op straat. Wél is een toegangskaart nodig om mee te kunnen doen aan het feestgedruis bij zaal Rouwhorst. En de stapstadmunt wordt 10 cent duurder (2,60 euro).

