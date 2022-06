Hulpdiensten rukken massaal uit voor mogelijke drenkeling bij Het Hulsbeek in Oldenzaal

Op het Hulsbeek was zondagmiddag een evenement gaande met koikarpers. Een aanwezige zag daarbij iets verdachts in het water. Volgens diegene was er een persoon zichtbaar in het water die onder water verdween. De hulpdiensten namen die melding dermate serieus, dat ze massaal aanwezig zijn om te zoeken in het water. Dat heeft tot nu toe nog niets opgeleverd. Bij de politie is geen actuele vermissing bekend.