IJsbaan weer terug in hartje Oldenzaal: schaatsplezier, reuring in de stad en sportieve strijd voor bedrijven

Column Grote paniek in Huize Scheper als blijkt dat de raad Oldenzaal (nog) geen miljoen euro uittrekt voor de binnenstad

Denk je na ruim 37 jaar verslaggeving zo’n beetje alles te hebben meegemaakt, blijkt dat niet zo te zijn. Eventjes niet bij de les zijn, eventjes de gedachten bij andere zaken, eventjes niet goed geluisterd en daar ga je. Schrijf je een verhaal over een miljoen euro dat de politiek zou uittrekken voor de binnenstad. Is dat vooralsnog volstrekt niet juist en - in het beste geval - een tikkeltje voorbarig.

13 november