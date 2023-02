IJscotheek Van Olffen stopt, Van der Poel neemt stokje over: ‘Waren begrip in Oldenzaal’

Rokende supporters leveren FC Twente boete op

FC Twente is beboet door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Een inspecteur heeft dit seizoen bij een wedstrijd van de club geconstateerd dat er in De Grolsch Veste gerookt werd. Dit is in strijd met de Tabaks- en rookwarenwet. Sinds 2020 zijn alle voetbalstadions in Nederland namelijk rookvrij.

14:43