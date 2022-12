Illegale aanbouw bij nieuwe woning in Oldenzaal verdwijnt als dat moet: ‘Gaan niet trekken aan een dood paard’

Grootscha­li­ge btw-frau­de met inkoop buitenland­se auto’s leidt naar bedrijven in Rijssen en Oldenzaal

ZWOLLE – Zeker 1,5 miljoen euro aan belasting werd ontdoken via een ingenieuze btw-carrousel, zo meent het Openbaar Ministerie. Spin het het fraudeweb zou de man zijn die bij schroothandel Metagroo uit Oldenzaal de dagelijkse leiding had. „Ik ben zwaar genaaid”, zei de verdachte tegen wie 30 maanden cel is geëist.

