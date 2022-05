In 1950 bloeide liefde op in De Lutte, nu zijn Frans en Truus 65 jaar getrouwd: ‘Zeg elkaar de waarheid’

ENorm verras­sings­con­cert voor Tonnie Buitink op parkeer­plaats van Oldenzaal­se sporthal

OLDENZAAL - In hun lange muzikale carrière werden de mannen van ENorm vaak gesteund door Tonnie Buitink. Met zijn Enschede Ploeg was hij nauw betrokken bij de organisatie van vrijwel alle grote concerten in deze regio. Maandagavond deed de band iets terug voor Buitink. Speciaal voor hem verzorgden ze een verrassingsconcert in diens achtertuin, bij sporthal de Kolk.

10 mei