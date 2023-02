In beeld: nagenieten van de Twentse Carnavalsoptocht in Oldenzaal

200 huishou­dens worden eigenaar van boerderij nabij Hengelo: ‘Het roer moet om’

Versproducten niet meer in de supermarkt halen, maar verbouwen op eigen boerderij. Dat is wat tweehonderd huishoudens in en om Hengelo wacht, als ze samen eigenaar worden van één boerderij. Hoe werkt zo’n Herenboerderij? En wat kost het de leden?