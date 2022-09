In deze nieuwe winkel in Oldenzaal vertelt elk sieraad een verhaal: ‘Dit is op en top vintage!’

‘Blijmaker’ Riëtte Kruize, van Drenthe naar tweede woonplaats Oldenzaal: ‘De mensen maken de stad’

OLDENZAAL - Riëtte Kruize begon in 2018 als directeur van Stadstheater De Bond in Oldenzaal. We zijn inmiddels vier roerige jaren, met onder meer de uitbraak van het coronavirus, verder. Kruize, die steevast de tocht van het Drentse Dalen naar Oldenzaal maakt, neemt plaats op De Klapstoel, vertelt over het theater én haar persoonlijke leven.

