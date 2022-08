ITF-toernooi in Oldenzaal voor veel tennissers springplank naar top: ‘Van de Zandschulp speelde hier in 2017 nog de finale’

Wandelrou­te brengt kunstwer­ken in hartje Oldenzaal in beeld: ‘Dat beseffen veel mensen niet’

OLDENZAAL - Een wandeling langs 37 kunstwerken in het hartje van Oldenzaal: vanaf 1 augustus is het mogelijk. Eddy Loohuis en Johan Olde Keizer hebben de wandelroute ‘Kunst in Binnenstad en Singelpark’ samen uitgezet. Van figuratief tot abstract: alles is er te zien. Loohuis vertelt over het ontstaan van de route.

3 augustus