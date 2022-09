Jaap uit Oldenzaal loopt elke dag door weer en wind op blote voeten: ‘Alleen voor begrafenis of bruiloft maak ik een uitzondering’

Oldenzaal­se Leoni begint Theethea­ter: ‘Mooie thee serveer je in een wijnglas’

OLDENZAAL - Sinds drie jaar is Leoni oude Nijhuis (61) actief als theesommelier. Naast proeverijen bestiert ze nu in haar royale achtertuin ook haar eigen Theetheater: kleine gerechtjes proeven in combinatie met passende thee en uitleg over de herkomst en bewerking van thee. „Thee moet je beleven!”

24 augustus