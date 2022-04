Janine uit Oldenzaal gaat jongeren met tussenjaar begeleiden op Jonge Helden Academie

De Jonge Helden Academie neemt haar intrek in het bedrijfsverzamelgebouw Spinnerij Oosterveld aan Rigtersbleek-Zandvoort 10 in Enschede. Hier zijn straks leerlingen welkom die een tussenjaar hebben genomen omdat ze nog niet precies weten welke vervolgstudie geschikt is of omdat ze er al snel achterkomen dat de verkeerde vervolgstudie is gekozen. Ze krijgen een persoonlijke begeleiding om er voor te zorgen dat ze wél de juiste keuze gaan maken: een (andere) vervolgopleiding, baan of eigen onderneming.