Jetzt geht’s los: op bezoek bij wereldberoemde autodisco Club Index

video Op de camping in Twente tijdens de coronacri­sis: ‘Nu blijven we de hele zomer hier’

10:32 OLDENZAAL/OOTMARSUM/DE LUTTE - Lege plekken, geïmproviseerde voorzieningen, dagelijks je campertoilet legen of een niks-aan-de-handverblijf in de stacaravan. Er is een wereld van verschil tussen campings in Noord-Oost Twente door de coronamaatregelen.