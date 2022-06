Jubileum voor basisschool De Maten in Oldenzaal: ‘De man of vrouw voor de klas, die maakt het verschil’

OLDENZAAL - Lekker buitenspelen en samen in de rij voor een zakje popcorn op het speelplein. Basisschool De Maten uit Oldenzaal is 50 geworden. Nou ja, vorig jaar al, maar dat wordt nu pas gevierd.

In 1971 begon de school in De Thij. Inmiddels zijn er drie basisscholen bijgekomen in de wijk. Desondanks kijkt de schoolleiding vol vertrouwen naar de toekomst.

Met een feestweek voor scholieren en leerkrachten staat De Maten stil bij het jubileum. Een jaar later dan gepland, vanwege corona. Elke dag krijgen de kinderen deze week een ander thema. Maandag was dat techniek, dinsdag sport en woensdag cultuur. Tot zijn plezier zag directeur Eric Koertshuis het fanatisme er bij de leerlingen vanaf spatten. „Woensdag studeerden ze ’s ochtends een lied in en die lieten ze ’s middags horen aan de ouders. Die waren allemaal uitgenodigd”, zegt hij.

Donderdag is er een schoolreisje, aldus Manon Huusken, de locatieleider van De Maten. En vrijdag sluiten de leerkrachten de week samen af met een teamuitje, de kinderen hebben dan een dagje vrij. Huusken: „De onderbouw gaat donderdag naar Het Land van Jan Klaassen en de groepen 4, 5 en 6 gaan naar Hellendoorn. Voor de groepen 7 en 8 staat er een kamp op het programma, een traditie. Een afsluiting van acht jaar onderwijs voor de leerlingen uit groep 8. Dat soort uitjes vergeten ze nooit meer.”

Terug in de tijd

De school zag het levenslicht in 1971. Voormalig leerkracht Fons Teunissen maakte het bijna vanaf het begin mee. „Als je hier in de jaren 60 fietste zag je weilanden en houtwallen en hier en daar een boerderijtje”, zegt hij. „Ik woonde destijds in Berghuizen en moest om hier te komen de rondweg oversteken. Dat deed ik in 1972 ook, want toen meldde ik me voor een sollicitatiegesprek bij De Maten. Uiteindelijk gaf ik hier tot 2012 les.”

Meer aanbod, minder kinderen

Na de opening in 1971 zat de basisschool binnen de kortste keren vol. Zelfs in de koffiekamer en bibliotheek werd lesgegeven. Teunissen: „Het was niet zo dat er na de zomervakantie een nieuwe lichting leerlingen naar de school kwam, nee, dat gebeurde elke dag. In die tijd zaten hier ongeveer zeshonderd kinderen op school. Toen ik hier wegging in 2012 kregen er hier nog 230 les.”

Volledig scherm Fons Teunissen, Manon Huusken en Eric Koertshuis op het schoolplein van De Maten. © Robin Hilberink

Dat dat leerlingenaantal veel lager ligt dan in 1971 is logisch, aldus Manon Huusken. „Vroeger waren we de enige school in deze wijk. Nu zijn er vier scholen én minder kinderen. Vorig jaar werden er hier in de buurt zo’n veertig kinderen 4 jaar en die werden verdeeld over de vier scholen.”

Technologische ontwikkelingen

Door de jaren heen is er het nodige veranderd op De Maten. Vroeger werd er lesgegeven aan één grote klas vol leerlingen, tegenwoordig is alles gericht op maatwerk. Teunissen: „Ik zat vroeger altijd met een klas van ongeveer veertig leerlingen en die kregen allemaal dezelfde les. Of een kind nou goed was in rekenen of niet, iedereen kreeg hetzelfde rekenwerk.”

Een aantal jaar terug is het gebouw van De Maten gerenoveerd. „Die renovatie was nodig”, aldus Eric Koertshuis. „Hoe willen we ons onderwijs in de toekomst vormgeven? Dat was de vraag. Dat is niet meer met één leraar voor de klas en alle kinderen die met hetzelfde bezig zijn. Ze moeten in groepjes aan de slag kunnen, met verschillende onderwerpen. Alles moet afgestemd zijn op de leerbehoefte van ieder kind.”

De directeur geeft een voorbeeld. „Bij ons wordt er ’s ochtends vaak gelezen. We weten nu dat je dat als leerling niet aan je tafeltje doet, dit doe je ontspannen. Bij wijze van spreken met de benen op tafel, heerlijk lezen. Dat doen niet alleen de kinderen, maar ook de meester of juf. Die leest ontspannen mee.”

Carnaval en onderwijs

En ook aan de technologische vooruitgang ontkwam de school natuurlijk niet. Zo zag Teunissen dat het traditionele krijtbord vervangen werd door het digibord. Al ging dat met horten en stoten. „We kregen hier regelmatig een carnavalsvereniging op bezoek", zegt hij. „Maar dat ging een keertje flink mis: één van de carnavalsvierders vond het een goed plan met een stift op het digibord te tekenen. Weg digibord...”

De leerkracht

Bij De Maten zagen ze het nodige veranderen: van krijtbord naar digibord en van grote klaslokalen vol kinderen naar onderwijs op maat voor elk kind. Maar één ding blijft volgens Koertshuis en Teunissen altijd hetzelfde. „De leerkracht blijft een onmisbare schakel", aldus Koertshuis. „Die moet de kinderen boeien. Je kunt nog zo’n mooi digibord hebben waarop je video’s laat zien, de leerkracht blijft de centrale rol vervullen in het leerproces.”

Teunissen geeft nog maar eens een voorbeeld waaraan hij graag wordt herinnerd. „Toen ik van groep 8 naar groep 5 ging, hanteerden we een rekenmethode waarin een rijke sjeik een rol speelde. Dus ik dacht: ik trek een gewaad aan, verkleed me als sjeik. De leerlingen van toen praten er nog over. Dat zijn de verhalen die ze altijd onthouden en dat is zo ongelooflijk belangrijk. De man of vrouw voor de klas, die maakt het verschil.”