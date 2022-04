Kadolstermennekes willen vervolg geven aan straatcarnaval in Oldenzaal, horeca trapt op de rem

Waar ze in aanloop naar het carnavalsweekend zo op hadden gehoopt, gebeurde ook: hordes mensen verzamelden zich afgelopen weekend op de Groote Markt om carnaval te vieren. Mede dankzij het mooie weer. Want kwam de regen met bakken uit de lucht, dan was de menigte ongetwijfeld de kroeg ingedoken. Dat gebeurde niet, met als gevolg dat het feest zich vooral op het marktplein afspeelde. „Ik heb zelden zo’n mooi feest meegemaakt”, zegt Bert Kock, president van De Kadolstermennekes, enthousiast. „Als het aan mij ligt is de basis voor het straatcarnaval gelegd en gaan we hiermee door. Maar voordat we die beslissing nemen, gaan we eerst evalueren.”