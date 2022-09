Kaliber Kunstenschool begint met theaterlessen in Oldenzaal

MET VIDEO Politie prijst Oldenzaler Wouter die gewapende overvaller wegjoeg

OLDENZAAL De politie Twente is de man die vrijdagavond in Oldenzaal een overvaller uit een supermarkt joeg dankbaar. Door zijn gewaagde ingreep vluchtte de overvaller met bivakmuts en mes naar buiten, haast rechtstreeks in de armen van de politie die daar op de loer lag voor een andere verdachte.

19 september