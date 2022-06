Karlien uit Oldenzaal is wereldkampioen Kettlebell: ‘Publiek in Portugal ging helemaal los’

Handen glibberig

Volgens haar coach Naomi Kooiker waren de omstandigheden zwaar: „Het is hier warm, en in de sportzaal waar het kampioenschap plaatsvindt is geen airco. Je hartslag gaat dus heel snel omhoog en het is dus ook heel moeilijk om grip te houden op de kettlebells, door transpiratie worden je handen glibberig. Ik zag bij Karlien ook dat haar techniek daardoor minder werd. Na 57 zwaaien kon ze niet meer omhoog stoten, en dan is het meestal einde oefening. Maar ze herpakte zich en ging nog even door, en dan zie je het publiek echt helemaal los gaan, dat is zo knap als je dat kan!”