Kehly (27) verruilde de horeca voor een webshop en opent nu een winkel in Oldenzaal: ‘De webshop loopt supergoed, maar ik mis de klanten om me heen’

Eerst bezinnen, dan vieren: het Oldenzaal­se zotten­feest wordt afgetrapt met een carnavals­vie­ring in de Plechelmus

Nog een week totdat Oldenzaal weer wordt omgedoopt tot het carnavalsmekka van de regio. Er wordt volop feestgevierd, maar niet voordat er een moment van bezinning is geweest. Voor het eerst sinds 2009 wordt het weekend afgetrapt met een carnavalsviering in de Plechelmusbasiliek. „Het is een mooie aftrap. We gaan van de kerk naar de kroeg”, vertelt Bert Kock, vorst van De Kadolstermennekes.