Kinderen Japink uit Oldenzaal zetten bedevaart Kevelaer voort: ‘De saamhorigheid is geweldig’

Op 24 en 25 juni is het zover; dan wordt de tweedaagse reis vanuit Oldenzaal naar Kevelaer weer gehouden. De trip waarvan de organisatie al vele jaren in handen is van de Japinks. Nu is het dus Irma Westenbroek-Japink die de handschoen oppakt. De derde generatie, want ook haar vader Herman kreeg de Kevelaergang door zijn moeder met de paplepel ingegoten.

Herman zegt al zeventig jaar van de partij te zijn. „Ik weet nog dat we in de beginjaren zelf koffie mee moesten nemen. Dat had je toen in Duitsland niet. Zeker 22 bussen reden vanuit Oldenzaal naar Kevelaer. In de zomer twee dagen en met Allerheiligen bij het sluiten van de luiken. Als we bij Wezel over de brug reden, zagen we van alle kanten bussen richting Kevelaer rijden. Dat is niet meer. We zijn nu blij wanneer we één bus vol krijgen.” Herman nam in 1990 de bedevaartorganisatie over van wijlen Willem Lössbroek.