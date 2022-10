Kippenvel (en ook juist niet) tijdens weer geslaagd Talent in Huis Oldenzaal

Gezocht: Oldenza­lers die mee willen doen aan drugsonder­zoek

OLDENZAAL - Hoe groot is de drugsoverlast in Oldenzaal en wat kan de gemeente doen om drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen te voorkomen? De gemeente is op zoek naar Oldenzalers, die daar over mee willen praten.

22 september