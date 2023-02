Kleurrijke kinderoptocht trekt door Oldenzaalse binnenstad: ‘We hopen op een plek in de top 10’

Met burgemees­ter Welman als bescherm­heer droomt Vereniging Historisch Oldenzaal van een plekje in het Michgorius­huis

Een beschermheer is al gevonden in de persoon van burgemeester Patrick Welman. Maar de nieuwe Vereniging Historisch Oldenzaal beschikt nog niet over een eigen onderkomen. Mogelijk dat er met steun van de lokale ondernemers een plek kan worden gevonden in het Michgoriushuis.