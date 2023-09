KnK uit Oldenzaal maakte 24 uur lang opnames op dak Rotterdams hotel: 'Zo ver gaan we dus!’

Tuinen onderhou­den, boodschap­pen voor zieke buurvrouw: Wim (65) staat altijd voor een ander klaar

Wim van Benthem (65) uit Ootmarsum staat altijd voor een ander klaar. Als vrijwilliger, maar ook als buurman. De ‘mantelzorger van de buurt’ ontfermt zich over ouderen, hun tuintjes en als het nodig is doet hij even de boodschappen. „Het is normaal dat je een ander helpt.”