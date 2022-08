Kokkerjuffer en oranje luzernevlinder profiteren van het zichtbare water op landgoed De Hulst in Oldenzaal

Na jaren wachten moet het in september zo ver zijn: Oldenzaal krijgt dan digitale informatie­bor­den

OLDENZAAL - Wat goed is voor de stad hoeft niet altijd snel te komen. Na vijf jaar praten moeten dit najaar vier digitale informatieborden verrijzen langs de invalswegen. Of die Oldenzaal Promotie ook inkomsten opleveren is nog onbekend.

