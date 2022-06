Koninklijke onderscheiding voor geboren en getogen Zuid-Berghuizenaar Felix Nijland

Rotary Streetsoc­cer in Oldenzaal, ook Blaanke Boeskeul­kes vertegen­woor­digd

OLDENZAAL - Zo’n 1200 enthousiaste kinderen laten deze week hun voetbalkunsten zien op het Rotary Streetsoccertoernooi in Oldenzaal. Daarbij is een speciale rol weggelegd voor de leden van de Blaanke Boeskeulkes, die de wedstrijden in goede banen moeten leiden.

18 mei