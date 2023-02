Kop valt uit praalwagen boven op publiek in Oldenzaal: een vrouw gewond

nieuwsupdate Gaat de spuitbare pulp van Stephan en Daphne uit Oldenzaal de landgrens over? Dat wordt dan Ka-ching!

Hij zei het tussen neus en lippen door. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is. Maar met zijn ontdekking kan Stephan van Benthem wel eens goud in handen hebben. Hoe lang zal het duren voordat ze in binnen- en buitenland in de rij staan voor de spuitbare pulp? Ka-ching!