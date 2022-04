Laadpaalinstallateurs over explosie in Oldenzaal: ‘Dit is niet normaal’

Hij staat al de hele dag ‘met de bek vol tanden’. Twee jaar heeft Matthijs Ballast in Enter nu het bedrijf Laadpaal Today. De gevaren van het installeren van de apparaten zijn hem bekend, maar hij had nooit verwacht dat het tot de verwoesting van een compleet huis zou kunnen leiden. „Heb je dit ooit gezien in Nederland?”, zegt hij, met verbazing in zijn stem. „Hoeveel gas moet je dan laten ophopen? Dat is toch niet normaal?”



De explosie in Oldenzaal is het gesprek van de dag, bij zijn bedrijf, maar ook bij Lanova, een andere laadpaalexpert uit Enter. Hoewel het onderzoek naar de exacte toedracht nog loopt - zo is nog niet bekend wat het gas heeft laten ontvlammen en hoe de klap zo groot kon zijn - zijn beide installateurs duidelijk: wie zo’n klus alleen doet, loopt grote risico’s. De monteur, zo oordelen zij, had dit niet in zijn eentje moeten doen.



Voor het aansluiten van een elektronische laadpaal is een gat in de muur nodig: daar moeten de kabels door, die, vaak via de kruipruimte, worden doorgetrokken tot aan de meterkast. Maar het boren van dat gat is niet zonder risico’s, omdat het veelal in de buurt gebeurt van andere leidingen. Wie niet precies weet waar die liggen, kan er zomaar eentje raken. „Wij komen altijd met twee mensen”, zegt Ballast. „Eentje staat buiten, die ander staat in de kruipruimte en heeft telefonisch contact. ‘Moet ik meer naar links? Is de hoek juist?’ Anders moet je gokken.”