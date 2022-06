Leegte en verslagenheid bij De Esch, nacompetitie was niet de reddingsboei waarop werd gehoopt

Het doek is gevallen voor De Esch. De nacompetitie was niet de reddingsboei waarop werd gehoopt. De Oldenzalers verloren zaterdag al in de eerste nacompetitieronde van Oene. Liefst 0-4 werd het aan de Operalaan. De derdeklasser uit Gelderland mag hoop blijven houden op promotie. Voor De Esch is het afgelopen in de tweede klasse. De formatie van trainer Bas van der Wal moet na de zomer in de derde klasse beginnen. „Leegte en verslagenheid is er nu”, zei hij na de uitschakeling.