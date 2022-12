Lezersbrief: ‘Vliegveld Twenthe is geen bodemloze afvalput’

OLDENZAAL - Een krant is niet bedoeld om alleen maar te zenden, ook de reacties van onze lezers vinden wij erg waardevol. Daarom zetten wekelijks lezersbrieven centraal, zoals deze brief van Theo Korstanje uit Oldenzaal. Hij pleit voor een andere, meer iconische invulling van Vliegveld Twenthe.

‘Het lijkt op een landing zonder instrumenten in dikke mist. En dan kom je hard neer’ was al in 2009 de in Tubantia opgetekende waarschuwing van twee hoogleraren economie en infrastructuur. Veel ingewijde voorstanders van een centraal in het stedelijke gebied van Twente wel passende invulling voegden er de nodige waarschuwingen voor een bodemloze afvalput aan toe. Maar de in Enschede door wethouder Eric Helder en Han ten Broeke te pas en vooral onpas gepredikte tunnelvisie voor vliegen bleek niet te stoppen.