Lidy (70) uit Oldenzaal weet niet wat ze ziet: ene na de andere auto belandt in greppel

Als Lidy (70) vanuit haar appartement in De Walgaarden een ‘doffe smak’ hoort, snelt ze naar haar balkon. Een auto blijkt in de wadi voor het complex te zijn beland. Verbluft ziet Lidy de bestuurder even later gas geven, het talud op. „De man kreeg de auto op de een of andere manier weer aan de praat en reed weg, alsof er niks gebeurd was. Het was net ‘the wild west’.”