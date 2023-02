Linda uit Oldenzaal maakt tassen in eigen atelier: ‘De kracht zit in de eenvoud’

Die opvallende naam van haar atelier, ach, die had ze zo gevonden. „Kat komt van mijn achternaam en ik heb iets met afbeeldingen van vissen. Ik spaar ze”, legt de 55-jarige Oldenzaalse uit. Voor haar is mode en textiel altijd een grote liefde gebleven. Toch koos ze na de mode- en textielopleiding voor een andere vervolgstudie. „In de modewereld was geen werk te vinden.” Nu werkt ze vier dagen per week als teamleider bij Audiologisch Centrum Pento in Hengelo.