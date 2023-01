Lions steunen Oldenzaals landgoed Bekspring met 4000 bomen: ‘Past prima bij onze doelstellingen’

Twente treft Ajax in achtste finales KNVB-be­ker

FC Twente speelt in de achtste finale voor de KNVB beker thuis tegen Ajax. Direct na het duel voor de competitie tegen de Amsterdammers zaterdagavond (0-0) rolde die club ook uit de schaal voor de loting. Het is de absolute topper van deze ronde in de beker. De wedstrijd wordt gespeeld op dinsdag 7, woensdag 8 of donderdag 9 februari 2023. Het schema moet nog vastgesteld.

14 januari