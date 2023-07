Lisa uit Oldenzaal is heel gek met haar bijen en die passie zit duidelijk in de familie

De verslaggever had de vraag kunnen verwachten. Of hij een zoetje of honing van de eigen bijen in zijn thee wil? De honing is afkomstig uit de kast die op het erf van kennissen van de ouders van Lisa van Genderen staat. Twee weken geleden was het moment daar dat ze voor de eerste keer honing kon slingeren van haar eigen bijenvolkje. Het werd een familieaangelegenheid, waarbij de imker alle ondersteuning kreeg van haar man en de kinderen. „Ons hele huis rook naar honing. Het slingeren ging hartstikke goed, de oogst was goed. Ik heb 41 potjes van 250 gram met honing kunnen vullen.”