LIVE | Persconferentie met burgemeester Welman naar aanleiding van verwoestende explosie in Oldenzaal

Bus gevluchte alleen­staan­de mannen aan verkeerde adres in Oldenzaal: ‘Bedoeld voor gezinnen’

OLDENZAAL - Een touringcar met vluchtelingen uit Oekraïne was in Oldenzaal aan het verkeerde adres. De bus met zo’n twintig alleenstaande mannen kwam woensdagavond 30 maart aan bij de opvang aan de Bentheimerstraat. Alleen, de opvang is bedoeld voor gezinnen. „Het verbaasde ons ook,” zegt wethouder Rob Christenhusz.

1 april